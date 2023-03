Lkw fährt in Zusmarshausen ein Halteverbotsschild um

Am Wasserberg in Zusmarshausen bemerkt die Polizei ein umgefahrenes Vekehrszeichen. Aufgrund der Spurenlage müsste es ein Lkw gewesen sein.

Gegen ein Verkehrsschild ist ein Unbekannter am Donnerstag in Zusmarshausen gefahren. Den Schaden an dem Zeichen, das Am Wasserberg steht, hat die Polizei um 10.50 Uhr bemerkt.

Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass ein Lkw das Haltverbotsschild umgefahren hat. Es wurde ein Schaden von 100 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (thia)