Lkw-Fahrer bekommt bei Kontrolle auf der A8 12.000 Euro Bußgeld

Der 41-jährige Fahrer eines türkischen Lastzugs wird auf der A8 bei Zusmarshausen kontrolliert. Beim Auslesen seiner Fahrerkarte müssen die Beamten gleich zweimal hinschauen.

Dieses Bußgeld hat es in sich. Weil ein türkischer Lkw-Fahrer mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hat, wurde jetzt eine Strafe in Höhe von 12.000 Euro gegen den Fahrer verhängt. Der 41-Jährige war am Dienstag auf der A8 in eine Kontrolle des Schwerverkehrstrupps der Polizei geraten.

Gegen 8.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg auf Höhe Zusmarshausen den türkischen Sattelzug, der auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war. Beim Auslesen der Fahrerkarte stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige in den vergangenen vier Wochen mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Nach Auskunft der Polizei wurden massiv die Tageslenk- und -ruhezeiten ignoriert und auch mehrfach die Wochenruhezeiten nicht eingehalten.

Fünf Stunden Pause bei 30 Stunden Fahrtzeit

So fuhr der 41-Jährige beispielsweise statt der maximal erlaubten zehn Stunden pro Tag mehr als dreimal so lang und verkürzte seine vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden auf weniger als die Hälfte. Für die aufgedeckten Verstöße errechneten die Beamten ein Bußgeld von mehr als 12.000 Euro. Da der Fahrer seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, wurde eine Teilsicherheitsleistung von 6000 Euro erhoben. Die Anzeige wurde zur weiteren Bearbeitung an das Bundesamt für Güterverkehr übergeben. (thia)