Malerin Bettina Nölle-Budka stellt im Zusmarshauser Rathaus aus

Plus Die Werke von Bettina Nölle-Budka sind bei einer neuen Ausstellung in Zusmarshausen zu sehen. Sie bringt vor allem ausdrucksstarke Porträts auf die Leinwand.

Mit der Ausstellung "Augenblicke" kehrt wieder Kunst in das Zusmarshauser Rathausfoyer ein. Zwei Jahre war hier Corona-Pause. Nun stellt die in Streitheim lebende Malerin Bettina Nölle-Budka ihre Werke aus. Inspirieren lässt sich die 60-Jährige gerne von Blumen und Menschen. Das spiegeln ihre zahlreichen Werke wider. Als Künstlerin möchte sie nicht betitelt werden. "Ich bin Malerin. Malen ist ein Teil meines Lebens."