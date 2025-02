Manege nicht frei: Verwirrung um Zirkus-Plakate in Friedensdorf

Eine Anwohnerin im Zusmarshauser Ortsteil Friedensdorf ist sauer. Die Frau schimpft. Der Grund: Der nur wenige Meter entfernte Zirkus bleibt für sie und ihre Enkelkinder geschlossen. Am Ortsrand sind mittlerweile nur noch Ansätze eines Zirkus-Zelts zu erkennen sowie einige Wohnwagen. Plakate kündigten vergangene Woche noch eine große Show an. Die wird es nun nicht geben.

„Der Zirkus hat bei uns weder eine Genehmigung beantragt, noch sich mit uns in Verbindung gesetzt“, berichtet Jonas Watzal, Geschäftsstellenleiter im Zusmarshauser Rathaus. „Wir haben prinzipiell nichts gegen einen Zirkus in unserer Gemeinde, aber wenn sich jemand nicht meldet, ist das schwierig.“ Ein Verbot habe es laut Watzal nicht gegeben. „Wir haben lediglich mitgeteilt, dass die aufgehängten Plakate zu entfernen sind.“

Zusmarshausen: Wahl-Plakate vs. Zirkus-Plakate

Die Plakate des Zirkus Rosanni fielen der Gemeinde zufällig auf, als geprüft wurde, ob die Parteien sich an die Begrenzungen zur Bundeswahl halten würden. „Wir haben für die Parteien strikte Regeln. In jedem Ortsteil darf nun eine bestimmte Anzahl hängen, damit es nicht überhandnimmt. Bei der Kontrolle sind uns dann die Plakate des Zirkus aufgefallen. Private Firmen dürfen bei uns im Ort nur mit einer Ausnahmegenehmigung Plakate anbringen“, erklärt Watzal. Die Plakate, die nicht nur in Friedensdorf, sondern auch im Hauptort zu sehen waren, sind mittlerweile wieder verschwunden. So wie der Zirkus.

2022 musste der Zirkus Rossani schon einmal eine Show absagen. In Bad Wörishofen (Unterallgäu). Damals waren zwei Aufführungen geplant. Die Stadt verweigerte dem Familienzirkus die Genehmigung. Einen Antrag auf Genehmigung gab es in Zusmarshausen nicht, die Enttäuschung bei den Besucherinnen und Besucher dürfte dennoch ungleich geringer ausfallen.