Mann klaut Kleidung und Essen in Zusmarshauser Supermarkt

Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr im Zusmarshauser Lidl beim Klauen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, steckte der Mann Kinderoberbekleidung, Nahrungsmittel und einen Klebestift im Wert von insgesamt rund 37 Euro in seinen Rucksack. An der Kasse wollte er dann aber nur einen Becher Sahne bezahlen. Laut Polizei hätte der Mann ausreichend Bargeld dabei gehabt, um den gesamten Einkauf zu bezahlen. Er kassierte eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (kinp)