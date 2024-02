Mann pöbelt im Lokal und fährt betrunken heim. Dann kam die Polizei

Erst flog ein 45-Jähriger aus einem Lokal in Zusmarshausen, dann fuhr er betrunken nach Hause. Dort traf ihn die Polizei dann an und zog vorläufig seinen Führerschein ein.

In der Nacht auf Samstag flog ein 45-jähriger betrunkener Mann gegen 2.45 Uhr aus einem Lokal in Zusmarshausen, nachdem er ausfallend gegenüber der Bedienung wurde. Der sichtlich angetrunkene Mann stieg laut Polizeibericht daraufhin in sein Auto und fuhr davon. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten und informierten umgehend die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen konnte kurze Zeit später den 45-Jährigen zu Hause antreffen. Da er einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte, wurde der Mann zur Blutentnahme in die Uniklinik gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (dav)

