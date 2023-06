Mann streift in Zusmarshausen einen Stromkasten: 4000 Euro Schaden am Auto

In Zusmarshausen kriegt ein Autofahrer nicht die Kurve und touchiert einen Stromkasten. An diesem ist der Schaden gering, aber nicht am Auto.

Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 12 Uhr nicht ganz die Kurve gekriegt, als er laut Polizei vom Gelände der Waschanlage in der Holzappelstraße in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Dabei fuhr er in zu engem Bogen vom Gelände aus, so dass er mit seinem Fahrzeug einen Stromkasten der Telekom streifte. Am Stromkasten entstand nur geringer Schaden in geschätzter Höhe von cirka 50 Euro, aber das Auto des Mannes wurde mit geschätzten 4000 Euro deutlich schwerer beschädigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch