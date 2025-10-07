Marktkapelle Zusmarshausen wird 325 Jahre alt: Das ist alles geboten

Mit ihrem 325-jährigen Bestehen ist die Marktkapelle Zusmarshausen wohl eine der ältesten Musikgruppen im Augsburger Land. Dies wird nun begangen. Los ging es mit einem Festabend. Es folgt am 8. November ein Jubiläumskonzert und als krönender Abschluss das Bezirksmusikfest vom 14. Bis 17. Mai 2026. Umrahmt von einer Musikgruppe erfuhren die Gäste neben Ehrungen verdienter Musiker und Musikerinnen auch Wissenswertes über die Kapelle.

So findet sich erstmals ein Hinweis auf deren Existenz in Unterlagen des Diözesanarchivs von 1700, in denen Ausgaben für „Mußicanten“ anlässlich einer Wallfahrt ausgewiesen sind. Inzwischen sind die „Mußicanten“ von einst zu einem respektablen Klangkörper geworden, der mit seiner „Musikwerkstatt hohes C“ auch eine erfolgreiche Nachwuchsförderung betreibt.

Die Grußworte am Festabend nahmen auch Bezug auf das Gründungsjahr. So verglich Zweiter Bürgermeister Walter Aumann die damalige wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation mit der heutigen Welt. Laut des stellvertretenden Landrats Hubert Kraus war Musik schon im 17. Jahrhundert ein verbindendes und identitätsstiftendes Element. Franz-Josef Pschierer, ehemaliger Wirtschaftsminister und Präsident des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (ASM), selbst auch aktiver Posaunist, hob die gesellschaftliche Bedeutung hervor, eine Tradition – in diesem Falle die Pflege der Musik – über Jahrhunderte aufrechtzuerhalten, trotz Krieg, Not und Elend.

Musikkapelle Zusmarshausen eht Mitglieder

Besondere Bedeutung misst er der Wertevermittlung in der musikalischen Gemeinschaft zu: „Wer nur an sich selbst denkt, mit Ellenbogen durchs Leben geht, hat keinen Platz in der Musik. Wer in einer Kapelle spielt, kann das Ich nicht ins Zentrum stellen, sondern muss das Wir betonen.“ Als die vier Kernelemente musikalischen Erfolges nannte er Fleiß, Können, Freundschaft und Kameradschaft. Im Anschluss ehrte Pschierer Musiker und Musikerinnen. Dabei ist besonders Erich Weldishofer mit 65 Jahren aktiven Musizierens zu erwähnen.

Sebastian Bernhard, Bürgermeister von Adelsried und Bezirksvorsitzender des ASM-Bezirkes 15 ernannte Angela Ehinger, die mehr als zwei Jahrzehnte als Bezirksvorsitzende fungierte, zum Ehrenmitglied des Bezirksvorstandes. In gelungenen Worten skizzierte er ihr Wirken, unter anderem die Gründung des Bezirksjugendorchesters oder die Musikantenwallfahrt. „Angela hat nicht nur organisiert, geleitet und geplant, sondern auch inspiriert“, sagte Bernhard.

Des Weiteren wurden geehrt: Ernst Lutz (55 Jahre Mitgliedschaft), Werner Mayr, Reinhard Mayr (40 Jahre), Matthias Both, Amelie Mayr, Julia Müller, Moritz Möckl und Angelina Kempter (10 Jahre).