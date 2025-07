38.000-Euro-Projekt gegen Schäden durch Wasser und Erosionen

Die Marktgemeinde Zusmarshausen hat im Ortsteil Gabelbach mehrere Maßnahmen gegen unkontrolliert abfließendes Wasser und Bodenerosionen umgesetzt. Anwohner in der Bahnhof- und Godelstraße sowie Im Unterdorf hatten in der Vergangenheit immer wieder unter so verursachten Schäden gelitten.

Rund zwei Monate dauerten die Bauarbeiten, die vor Kurzem abgeschlossen wurden. Auf den Ackerflächen nördlich von Gabelbach ist an der Böschungskante ein fünf Meter breiter Grünstreifen entstanden. Im Westen des Areals wurde ein Graben ertüchtigt und im Osten ein neuer ausgebaggert. Diese Gräben erhielten insgesamt sieben kleine Absetzbecken, die künftig Wasser und Sedimente zurückhalten sollen. Darüber hinaus sind sie auch an die Kanalisation angeschlossen.

Zusmarshausen: Schon kleine Maßnahmen können helfen

„Allein der Pufferstreifen oben am Hang ist Gold wert“, findet Projektbetreuer Bernhard Bacherle vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE). „Durch die kleinen Becken wird zudem das Wasser gebremst. Gerade die diesjährige Trockenheit zeigt, wie wichtig es ist, das Wasser in der Fläche zurückzuhalten“, so Bacherle. Ihren Ursprung haben die jetzt abgeschlossenen Maßnahmen in einem Ortstermin, bei dem auf Initiative der Marktgemeinde Anlieger, Landwirtschaftsamt sowie die Bewirtschafter und Eigentümer der Ackerflächen zusammenkamen.

In der Folge übernahm der Markt Zusmarshausen die Planung und erwarb die notwendigen Grundstücke, die sich überwiegend in Privatbesitz befanden. Parallel dazu nahm die Gemeinde Kontakt zum ALE auf. Die in Krumbach ansässige Behörde gab grünes Licht für das Konzept und förderte es im Rahmen der bayernweiten Initiative „FlurNatur“. Damit unterstützt das ALE Maßnahmen zum dezentralen Wasserrückhalt in der Fläche.

Rund 38.000 Euro betrugen die Gesamtkosten, die damit deutlich unter der Kostenschätzung aus dem Jahr 2023 lagen. 75 Prozent der Baukosten wurden über „FlurNatur“ gefördert. „Das Projekt ist ein gutes Beispiel, wie mit lokalen Maßnahmen und einem effektiven Förderprogramm wild abfließendes Oberflächenwasser kontrolliert abgeführt und Schäden bei Starkregenereignissen verhindert werden können“, ergänzte Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl. (AZ)