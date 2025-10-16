Icon Menü
Zusmarshausen: Mehr Licht bedeutet auch mehr Sicherheit für die Schüler in Zusmarshausen

Zusmarshausen

Mehr Licht bedeutet auch mehr Sicherheit für die Schüler in Zusmarshausen

Am Marktplatz wurden die Wartebereiche am Zebrastreifen ausgeleuchtet. Die Marktgemeinde hat sich die neuen Lichtquellen dort etwas kosten lassen.
    Ob das Licht am Zebrastreifen am Morgen auch wirklich ausreicht, davon hat sich Bürgermeister Bernhard Uhl (links) mit Sachbearbeiter Robert Wiest einen Eindruck verschaffen.
    Ob das Licht am Zebrastreifen am Morgen auch wirklich ausreicht, davon hat sich Bürgermeister Bernhard Uhl (links) mit Sachbearbeiter Robert Wiest einen Eindruck verschaffen. Foto: Markt Zusmarshausen

    Dass es rund um den Zebrastreifen am Marktplatz in Zusmarshausen zu dunkel ist, war schon länger bekannt. Nicht gut, fand der Bauausschuss und hatte im März 2024 einen Beschluss gefasst. Es sollten zwei neue Lichtquellen angeschafft werden. Denn der Zebrastreifen ist für den Ort ein wichtiger Übergang, fand die Gemeinde. Schließlich fahren dort, auf der Staatsstraße 2027, täglich rund 8000 Fahrzeuge vorbei. Um die Sicherheit für Fußgänger, vor allem für Schulkinder am Morgen zu erhöhen, sollten zwei zusätzliche Beleuchtungsmasten aufgestellt werden. Die Umsetzung hat eineinhalb Jahre gedauert. Gerade noch rechtzeitig vor den Wintermonaten ist nun die Baumaßnahme abgeschlossen worden. Die Kosten beliefen sich laut Marktgemeinde auf rund 25.000 Euro. Es wären umfangreiche Tiefbauarbeiten für den Stromanschluss erforderlich gewesen. Die hohen Kosten seien durch die Zuleitungen und die damit verbundenen Erdarbeiten entstanden.

    Warteflächen beleuchtet

    Dass sich die Maßnahme gelohnt hat, davon konnte sich Bürgermeister Bernhard Uhl in den letzten Tagen bei einer Ortsbegehung am frühen Morgen überzeugen. Der Standort für die beiden Masten, erläuterte dabei Sachbearbeiter Robert Wiest, sei bewusst so gewählt worden, um auch die Fußgängerwege ausreichend auszuleuchten. „Bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn ist es wichtig, dass Personen auf dem Übergang sowie auf den Warteflächen am Straßenrand aus beiden Richtungen deutlich erkennbar sind“, betonte er. „Mehr Licht bedeutet mehr Sicherheit“, freute sich auch Bürgermeister Uhl. Es sei technisch ein kleiner Schritt, aber ein großer für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. „Mit der neuen Beleuchtung am Zebrastreifen erhöhen wir die Sicherheit gerade für Kinder und ältere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.“ Besonders jetzt, wenn die Tage kürzer werden, könnte man den Übergang nun deutlich besser wahrnehmen. (AZ)

