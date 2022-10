Mehrere Parkrempler im Dienstbereich der Polizei Zusmarshausen

Zwei Frauen und ein junger Mann passen beim Rangieren auf Parkplätzen in Zusmarshausen, Fischach und Diedorf nicht auf.

Gleich mehrere Parkplatzrempler haben am Donnerstag die Polizei im Zuständigkeitsbereich der Zusmarshauser Inspektion beschäftigt. Passiert sind die Unfälle in Diedorf, Fischach und Zusmarshausen.

Den ersten Unfall gab es um 10 Uhr als in Zusmarshausen eine 77-jährige Autofahrerin auf dem P+R Parkplatz am Busbahnhof rückwärts aus einer Parklücke rangieren wollte. Dabei kollidierte sie mit dem geparkten Wagen eines 71-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Gegen 16 Uhr teilte dann eine 46-Jährige mit, dass sie in Fischach mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Gasthofs Traube gegen die Deichsel eines Anhängers gefahren ist. Es entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro, der Anhänger blieb unbeschädigt. In der Lindenstraße in Diedorf kollidierte dann wenig später ein 18-Jähriger, der ebenfalls rückwärts ausparken wollte. An seinem Wagen und dem Auto der 45-jährigen Frau entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (thia)