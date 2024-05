Mehrere Verletzte nach Unfall auf A8 bei Zusmarshausen

Der Fahrer eines Kleintransporters mit neun Personen verliert am Samstag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwei Insassen werden beim Unfall auf der A8 schwer verletzt.

Zwei Menschen sind nach einem Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen schwer verletzt, sieben weitere leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 63-Jähriger am Samstag gegen 13 Uhr die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Neben ihm befanden sich darin acht weitere Personen. Kurz vor der Autobahnausfahrt in Zusmarshausen kam das Fahrzeug von der Straße ab und stieß gegen eine Lärmschutzwand, berichtet die Polizei. Die verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 10.000 Euro. Die rechte und die mittlere Spur der A8 waren am Samstag in Richtung München für etwa zwei Stunden gesperrt. (kinp)