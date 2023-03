Zusmarshausen/Meitingen

07:00 Uhr

Eine besondere Schulwoche: Endlich mal etwas fürs Leben lernen

Auch ein Besuch in der Müllverwertungsanlage in Augsburg stand auf dem Programm der Woche der Alltagskompetenzen an der Realschule Zusmarshausen.

Plus Lernen wir nun für die Schule oder für das Leben? In der Woche der Alltagskompetenzen ist das klar: Es geht um Dinge, die zuvor keinen Platz im Lehrplan hatten.

Was sollte man in der Schule wirklich lernen? Das Verfassen einer Gedichtanalyse oder Steuererklärung? Vor einigen Jahren hatte dieser alte Konflikt die Politik erreicht und eine Veränderung bewirkt: Eine Woche lang findet nun in einem Jahrgang bis zur Jahrgangsstufe neun solch eine Projektwoche unter dem Titel "Alltagskompetenzen - Schule fürs Leben" in allen weiterführenden Schulen statt. Doch was passiert da eigentlich? Und wie informieren die Schulen beim neuen "Tag des Handwerks"?

