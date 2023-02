Michael Tartsch heißt der Neue im Marktrat in Zusmarshausen

Nach dem Abschied von Harry Juraschek hat die Bürgerliste Zusmarshausen ein neues Fraktionsmitglied. Michael Tartsch ist vielen Fans des Chorgesangs schon bekannt.

Der Marktgemeinderat Zusmarshausen hat ein neues Mitglied. Michael Tartsch rückt für Harry Juraschek von der Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) nach. Harry Juraschek hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) vereidigte Michael Tartsch jetzt in der Sitzung des Marktgemeinderates.

Seit 2011 wohnt der 47-Jährige nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder in Wörleschwang, wo er auch geboren wurde. Beruflich ist er im Bereich Qualitätssicherung und Gendermedizin in den städtischen Kliniken in München beschäftigt. Michael Tarsch ist vielen als Chorleiter von Cantaremos! bekannt. Er ist außerdem Mitglied im Vokalensemble MixDur der Chorgemeinschaft Zusmarshausen und Beisitzer im Obst- und Gartenbauverein in Wörleschwang. 2017 erhielt er die Bürgermedaille des Marktes Zusmarshausen, stellvertretend für den Helferkreis Helfende Hände in Wörleschwang.

Das sind die neuen Aufgaben von Michael Tartsch im Marktrat Zusmarshausen

Ehrenamtliches Engagement sei für ihn die Basis einer lebendigen Gemeinde, heißt es auf den Internetseiten der Bürgerliste Zusmarshausen. Mit dem neuen Ehrenamt im Marktrat kommen nun noch weitere Aufgaben auf ihn zu. So übernimmt er nahezu alle Aufgaben, die Harry Juraschek zuvor übertragen worden waren.

Dazu gehören ein Sitz im Haupt- und Finanzausschuss, ein Stellvertretersitz im Bau-, Umwelt- und Energieausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Im Ausschuss für Kultur, Generationen und Vereine wird er Generalvertreter und im interkommunalen Ausschuss Dinkelscherben/Zusmarshausen übernimmt er die Vertretung. Michael Tartsch ist jetzt außerdem Mitglied des Musikschulrates und Vertreter im Stiftungsrat der Bürgerstiftung. Den Fraktionsvorsitz, den Harry Juraschek bislang bei der Bürgerliste Zusmarshausen innehatte, übernimmt Susanne Hippeli, die zuvor Stellvertreterin war. Neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist Stefan Vogg.