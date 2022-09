Missverständnis führt zu Unfall in Zusmarshausen

Ein 25-Jähriger muss in Zusmarshausen aufgrund des Gegenverkehrs warten. Eine 39-jährige Autofahrerin denkt, er will parken, und versucht vorbeizufahren.

Ein Missverständnis hat am Mittwoch zu einem Unfall in Zusmarshausen geführt. Eine 39-jährige Autofahrerin wollte um 11.30 Uhr in der Augsburger Straße an einem Wagen vor ihr vorbeifahren.

In dem Auto war ein 25-Jähriger unterwegs, der wegen eines anderen geparkten Fahrzeugs stehenblieb. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er laut Polizei etwas länger warten. Die 39-Jährige nahm daher an, dass er ebenfalls parken wollte. Als der 25-Jährige jedoch wieder freie Fahrt hatte, fuhr er los, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zur Streifkollision beider Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. (thia)