Mit Fahrverbot und ohne Führerschein erwischt

In Zusmarshausen ist am Freitag gegen 7.35 Uhr ein 30-jähriger Citroen-Fahrer von einer Polizeistreife kontrolliert worden, da der Mann am Steuer sein Mobiltelefon benutzt hat. Der Fahrer konnte vor Ort keinen Führerschein vorzeigen und sich auch nicht durch andere Ausweisdokumente ausweisen. Die Beamten konnten jedoch die Identität des Fahrers ermitteln. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein aktuell gültiges Fahrverbot vorlag. Am darauffolgenden Samstag gegen 3.35 Uhr wurde der Citroen in Diedorf wieder von einer Streife gesichtet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer wieder um den 30-jährigen Mann handelte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Autoschlüssel sichergestellt. Den Mann erwarten zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Verbots. (kar)

