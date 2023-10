"Mix Dur" ist in allen Sparten der Musik zuhause

Das Ensemble Mix Dur aus Zusmarshausen bewies bei seinem Konzert in Baiershofen stimmliche Kompetenz und verfügt über eine reichhaltige musikalische Vielfalt.

Es gab für Mix Dur einen besonderen Anlass, gerade in Baiershofen ein Konzert zu geben, denn hier fing vor zehn Jahren alles an. Dirigent Hans Mayer freute sich bei seiner Begrüßung über den zahlreichen Besuch und versprach ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Dies reichte dann auch von der Gregorianic über Volkslieder aus verschiedenen Ländern, bis hin zu Gospels und Musicalmelodien. Mit dem einstimmigen, unbegleiteten gregorianischen Choral „ubi caritas“ wurde das Konzert eröffnet, um dann mit einem Gospelgesang die andere Art frommer Gesänge, melodisch sehr berührend vorzutragen. „Trag mich Wind übers Meer“ gehört zum Repertoire fast aller Chöre, wie Barbara Unverdorben, die informative Erläuterungen zu den einzelnen Liedern gab, mitteilte. Der eher tiefgründigen Liedthematik folgte ein fröhlicher Schweizer Jodler, der deutliche Emotionen bei den Zuhörern auslöste.

Liebe zur Heimat auch musikalisch ausgedrückt

Der Chor erwies mit dem andächtigen und innig beseelt vorgetragenen „O Hoamede“ seiner musikalischen Liebe zur Heimat Referenz. Klare Freude am Singen zeigte Mix Dur insgesamt nicht nur in der Tonführung, sondern auch im sichtbaren körperlichen Einsatz, so zum Beispiel bei einem Lied aus Sambia. Dass die Sänger in allen musikalischen Sparten zu Hause sind, wiesen sie sowohl bei „Sounds of Silence“ von Simon und Garfunkel, als auch im Lied „La Carnevale in Venedig“ nach, bei dem es ihnen mit raumfüllenden Klangvarianten gelang, heiteres italienisches Lebensgefühl zu vermitteln. Ein volltönendes, lebhaft interpretiertes Medley aus dem französischen Musical „Les Misérables“ bildete den Höhe- und zugleich Schlusspunkt eines anspruchsvollen und gelungenen Konzertes.

Nächstes Konzert findet am 28. Oktober statt

Das nächste Konzert von MixDur findet am Samstag, 28. Oktober, im Festsaal St. Albert in Zusmarshausen statt. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens haben die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Hans Mayer ein besonderes Programm erarbeitet. Von ruhigen Volksliedern über mitreißende Popklassiker bis hin zum Musical reicht das anspruchsvolle Repertoire des Vokalensembles. Karten für das Konzert gibt es bei „Mein Buchladen“ in Zusmarshausen oder bei Elisabeth Thumann unter der Telefonnummer 08291/790059 für 13 Euro (Abendkasse: 15 Euro). (mima, AZ)

