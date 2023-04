MixDur startet mit viel Applaus ins Jubiläumsjahr

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres begeistern die zwölf Sängerinnen und Sänger ihr Publikum in vielen Sprachen und mit jeder Menge Melodie in der Pfarrkirche in Zusmarshausen.

Sonnenschein, Feiertagslaune und dann noch Musik von MixDur – zum ersten Jubiläumskonzert anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vokalensembles MixDur der Chorgemeinschaft Zusmarshausen hatten die zwölf Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Hans Mayer vor Kurzem in die Pfarrkirche Maria Immaculata in Zusmarshausen gebeten.

Mit einem ausgiebigen Applaus wurden die Sängerinnen und Sänger empfangen und starteten gleich mit dem bekannten "Hallelujah" von Georg Friedrich Händel. Hervorzuheben ist hier die Stimmgewalt des Ensembles, welche schnell vergessen ließ, dass hier nur zwölf Sängerinnen und Sänger auf der Bühne standen.

Ein verschachtelter Jodler fürs Publikum

Mit Feingefühl und gewohnt routiniert führte Barbara Unverdorben durch das Programm. In verschiedenen musikalischen Genres zeigten die Sängerinnen und Sänger auch ihre Sprachbegabung. Sie sangen nicht nur auf Deutsch, sondern auch in Latein, Englisch, Afrikanisch, Italienisch, Hebräisch, Schweizerdeutsch und sogar auf Rätoromanisch. Auch die musikalischen Herausforderungen an das Ensemble haten es in sich. Mit dem leicht ironisch zu verstehenden Jodler von Emil Cosetto in "Schwyzerdütsch" zeigten die Sängerinnen und Sänger ihre Qualität. Locker und flockig wurde dieser in sich verschachtelte Jodler vorgetragen, und auch der Ausdruck und die Leichtigkeit gingen bei aller Komplexität des Arrangements nicht verloren.

Zum Abschluss hatte der Chorleiter Hans Mayer noch einen Höhepunkt im Programm, der nicht nur seine Sängerinnen und Sänger forderte. Hans Mayer begleitete das Medley aus dem Musical "Les Miserables" am Klavier. Mit leisen und lauten Tönen, gefühlvoll oder martialisch zeigte der Chor Freude am Singen bei dem fast viertelstündigen Arrangement. Aber nicht nur als Chor konnte das Ensemble die Zuhörer mitreißen. Bei den vielen Solopartien, die dieses Medley enthielt, waren auch die Solisten gefragt. So wurde das "Les Miserables-Medley" zu einem vielschichtigen Klangerlebnis.

MixDur dankt mit einer Zugabe

Das Publikum zeigte seine Anerkennung in stehenden und anhaltenden Ovationen. Das Vokalensemble bedankte sich mit einer Zugabe. Wer dieses Mal nicht dabei sein konnte, kann das Ensemble bei der Serenade der Chorgemeinschaft Zusmarshausen am 20. Mai ab 19.30 Uhr in der Realschule in Zusmarshausen hören. Mit dabei sind hier der gemischte Chor der Chorgemeinschaft, MixDur, und der Theaterchor Villenbach. Geplant ist außerdem ein Kirchenkonzert am Sonntag, 1. Oktober, um 16 Uhr in Baiershofen, wo vor zehn Jahren das erste Konzert von MixDur stattfand. Das große Jubiläumskonzert ist am Samstag, 28. Oktober, ab 20 Uhr im Festsaal St. Albert in Zusmarshausen geplant. Darüber hinaus nimmt MixDur an weiteren Veranstaltungen teil, unter anderem an der Langen Nacht der Kirchen am 6. Mai in Dillingen.