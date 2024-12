Musik und Mundart zum 50. Jubiläum des Heimatmuseums

Zum 50. Gründungsfest des Heimatmuseums Zusmarshausen gratulierten auch der Heimatverein „Freunde des Zusamtals“. Die Jagdhornbläser spielten vor dem Museumseingang zur Jubiläumsausstellung „Menschen und ihre Dinge“. Wie das Museum wurde auch der Heimatverein von der vor fünf Jahren verstorbenen Zusmarshauser Gymnasialprofessorin Gertraud Fendt gegründet. Die Pflege der schwäbischen Mundart war ihr ein besonderes Anliegen. So durfte bei der Gratulation die schwäbische Mundart aus dem Zusamtal nicht fehlen. Vorsitzende Anni Hartmann trug aus dem Werk des Zusmarshauser Heimatschriftstellers Fritz Kranzfelder vor, der darin in bodenständiger Mundart beschreibt, wie es bei „Loiblabacha“ in seiner Kindheit vor dem Zweiten Weltkrieg zuging. (AZ)

Zusamtal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimatverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimatmuseum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis