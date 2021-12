Musikalische Sternstunden unter freiem Himmel in Zusmarshausen

Plus Auf dem Rathausplatz in Zusmarshausen fand ein besonderes weihnachtliches Open Air statt - endlich wieder mit Publikum. Wie das Experiment angekommen ist.

Auf dem Rathausplatz in Zusmarshausen erklang Musik: Unter freiem Himmel traten Schülerinnen und Schüler von Johanna Groß und Helmuth Baumann der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau, die Sängerinnen Rosi Klar und Irene Frank sowie Herbert Engstler am Kontrabass auf. Eine große Herausforderung war es allemal.