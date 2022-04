Musiklehrerin Dorothea Schulz geht in den Ruhestand: Ein Leben für die Musik

Plus Die Musiklehrerin Dorothea Schulz hat ihre Liebe für die Musik mit vielen Schülern geteilt. Nun geht sie in den Ruhestand. Doch sie hat schon einen Plan.

Hunderten Schülerinnen und Schülern hat sie ihre Liebe zur Musik weitergegeben. Im Mai geht Dorothea Schulz in den verdienten Ruhestand. Seit 1983 gab die lebendige Musiklehrerin mit großer Begeisterung Musikunterricht. Das Leben von Dorothea Schulz gehört der Musik und der Liebe zu Menschen, die sie vor allem ihrer Mutter zu verdanken hat. "Meine Mutter hat ein unendlich großes Herz für alle Lebewesen."