Zusmarshausen

vor 50 Min.

Nach fast 25 Jahren werden die Anwohner zur Kasse gebeten

Plus Fast ein Vierteljahrhundert sind die ersten Arbeiten im Holderweg in Zusmarshausen her. Jetzt sollen die Hausbesitzer ihre Beiträge für die Erschließung zahlen.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Bürgermeister Bernhard Uhl spricht von einer "Minimallösung". Und tatsächlich wird der Ausbau des Holderwegs in Zusmarshausen weit weniger umfangreich, als er zunächst geplant war. Warum die Marktverwaltung es damit jetzt ziemlich eilig hat, ist auch kein Geheimnis.

Bis März 2024 müssen die Beiträge für die Erschließung des Holderwegs mit den Anwohnern abgerechnet sein. Danach ist die Frist verstrichen. Der Markt Zusmarshausen sei unter den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung kommunalrechtlich dazu angehalten, den Ausbau rechtzeitig fertigzustellen, sodass diese Beiträge noch abgerechnet werden können, erklärt die Bauverwaltung. Bernhard Uhl betont, dass es sich hierbei nicht um Straßenausbaubeiträge handele, sondern um Beiträge für die Ersterschließung einer Straße. Der Holderweg wird von den Anwohnern schon lange tagtäglich genutzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen