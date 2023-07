Zusmarshausen

Nach Gerichtsurteil: Baurecht für Häuser in Gabelbach verzögert sich

Plus Sie sei kurz vor der Zielgeraden gestoppt worden, schimpft eine Mitarbeiterin des Bauamts in Zusmarshausen. Wie es dazu kommen konnte.

Ärger macht sich breit im Bauamt in Zusmarshausen. Seit einiger Zeit schon hatten die Mitarbeiter hier an der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes in Gabelbach gearbeitet. Und weil der Bereich "Am Godel" genau genommen nur knappe 3200 Quadratmeter groß ist, sollte das ganze Verfahren beschleunigt werden. Jetzt ist aber klar: So schnell geht es nicht. Die Entscheidung fiel vor wenigen Tagen im Bundesverwaltungsgericht.

Martina Bahmann vom Bauamt in Zusmarshausen war der Unmut deutlich anzumerken. Sie sei beim Aufstellen des Bebauungsplanes "Am Godel" quasi auf der Zielgeraden gestoppt worden, stellte sie fest. Jetzt stehe sie wieder ganz am Anfang. Schuld daran ist die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die jetzt auch die Marktgemeinde Zusmarshausen trifft. Das Gericht hat entschieden, dass es grundsätzlich keine beschleunigten Verfahren beim Aufstellen eines Bebauungsplanes mehr geben darf, weil das gegen EU-Recht verstoßen würde.

