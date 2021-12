Nachruf: Busunternehmer Fritz Ludwig ist zu seiner letzten Tour aufgebrochen

Plus Der Inhaber des Busunternehmens "Ludwig-Tours" aus Zusmarshausen ist mit 70 Jahren gestorben. Die Trauer ist nicht nur im Augsburger Land groß.

Generationen von Kindern sind mit seinen Bussen tagtäglich zur Schule gefahren worden. Zahlreiche Familien haben mit ihm ihren Skiurlaub verbracht und sogar die Profis des FCA Augsburg nutzten seit vielen Jahren seine Dienste. Nun ist Fritz Ludwig, der Chef des Zusmarshauser Unternehmens Ludwig-Tours, zu seiner letzten Reise aufgebrochen: Der 70-Jährige ist am Montag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sein Tod löst nicht nur im Augsburger Land große Betroffenheit und Bestürzung aus.