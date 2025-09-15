Natur erleben und Heimatgeschichte erfahren

Der Heimatverein „Freunde des Zusamtals“ startet am Sonntag, 28. September, sein Herbstprogramm mit einem ganztägigen Busausflug nach Memmingen. Vormittags wird die Ausstellung zum 500. Jubiläum des Bauernaufstandes in Schwaben im Dietrich-Bonhoeffer-Haus besucht. Die historische Kramerzunftstube wird Teil des Ausstellungsrundgangs sein. Außerdem erwartet die Gäste eine Führung im mittelalterlichen Ortskern. Der prachtvolle Kreuzherrensaal aus dem Spätbarock ist ein besonderes Highlight dieser Sonderführung. Dazwischen gibt es immer wieder Gelegenheit zur Einkehr.

Wanderungen im Oktober

Eine Wanderung in den Weisinger Forst bei Altenmünster ist für Montag, 8. Oktober, geplant. Dort spricht Forstfachmann Dieter Erhard über das Thema „Siedlungsgeschichte und Naturschutz“. Start ist um 14 Uhr am Klosterwald bei Fultenbach. Am Samstag, 25. Oktober, treffen sich die Zusamtalfreunde im Augsburger Stadtteil Pfersee. Dort erwartet sie Bernhard Kammerer von der Bürgeraktion um 13 Uhr an der St. Michaelskirche zu einem zweistündigen Rundgang. Er wird auf seiner „Zeitreise durch 900 Jahre“ das dörfliche Pfersee zeigen. Diese Veranstaltung schließt an den Rundgang vom Frühjahr an, wo es um die Stätten der frühen Industrialisierung ging, die nach der Wertachregulierung entstanden sind.

Busexkursion und Lesung zum Kriegsende

Zum 80. Gedenkjahr des Kriegsendes bieten die Zusamtalfreund am Samstag, 11. Oktober, ab 13 Uhr, in Kooperation mit dem Heimatverein des Landkreises und mit dem Landkreis Augsburg eine Busexkursion an. Unter dem Motto „Der Zweite Weltkrieg und seine Auswirkungen auf Augsburg – eine Spurensuche“ wird Kreisheimatpflegerin und Archäologin Alexandra Völter zu verschiedenen Stationen führen, darunter St. Thaddäus in Kriegshaber, die Stahlhäuser der MAN, der Bunker Arnaol und der Osram-Steg. Um das Thema Kriegsende geht es auch am Montag, 10. November, ab 13 Uhr bei einer Lesung, die in Kooperation mit dem Heimatmuseum im Giseberthaus in Zusmarshausen stattfindet. Berichtet wird, wie Zusmarshauser Bürger die Zeit des Zweiten Weltkriegs und das Kriegsende vor 80 Jahren erlebt haben. Unter anderem wird aus dem Roman „Nasses Brot“ von Zusmarshausens Notar Richard Hasemann zitiert.

Jahresausklang und Anmeldung

Zum Advent laden die Zusamtalfreunde am Sonntag, 7. Dezember, um 14.30 Uhr, ins Heimatmuseum in Zusmarshausen ein- Vorgetragen wird die Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma in bayerischer Mundart von Professor Klaus Wolf und in schwäbischer von Gerhard Nentwich. Der Lautenbacher Dreigesang übernimmt die musikalische Begleitung. Weitere Informationen und die Anmeldung zu allen Veranstaltungen bei Vorsitzender Anni Hartmann unter Telefon 08291/291. Gäste sind willkommen. (AZ)

