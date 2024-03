Zusmarshausen

vor 51 Min.

Neue Ideen für den Hochwasserschutz in Gabelbach

Plus Der kleine Godelbach beschert einigen Gabelbachern immer wieder voll gelaufene Keller. Doch der Hochwasserschutz gestaltet sich schwierig.

Von Katja Röderer

Immer wieder laufen den Gabelbachern die Keller voll. Meist sind es starke Regenfälle, die den sonst so beschaulichen Godelbach so stark anschwellen lassen, dass dieser schließlich braune Brühe in die umstehenden Gebäude im Ort drückt. Seit 2008 wird nun schon überlegt, wie das Dorf besser vor solchen Hochwasserereignissen geschützt werden könnte. Doch was ist machbar und was ist auch noch bezahlbar?

Der Marktrat Zusmarshausen hatte im Herbst 2021 dem Bau eines Damms zugestimmt, nachdem die Bewohner am Godelbach ein paar Monate zuvor erneut von einem Hochwasser heimgesucht worden waren. Der Damm sollte zwischen der Godelstraße und dem Hohlweg bei der alten Eiche im Westen des Ortes entstehen und fünf Meter hoch und 165 Meter lang werden und eine Kronenbreite von etwa dreieinhalb Metern haben. Schon damals drohte das Projekt am Geld zu scheitern. Zweieinhalb Jahre später rechnete der Leiter des technischen Bauamts Peter Finkenzeller jetzt erneut vor, was ein solcher Damm kosten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen