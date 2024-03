Unfall nach Missverständnis in Welden: Mädchen leicht verletzt

Vermutlich hat ein Missverständnis zu einem Unfall in Welden geführt, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Eine 45-jährige Autofahrerin war am Mittwochnachmittag in der Weldener Uzstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Laut Polizei erkannte sie dabei ein am rechten Gehweg stehendes siebenjähriges Mädchen bereits frühzeitig. Sie nahm mit dem Kind Blickkontakt auf und fuhr dementsprechend langsam. Das Mädchen hatte ebenfalls Blickkontakt zur Autofahrerin.

Kind muss nach Unfall in Welden ins Krankenhaus

Nachdem das Kind keine Anstalten machte, die Straße überqueren zu wollen, hielt die Autofahrerin nicht an, sondern fuhr langsam weiter. Unmittelbar vor dem Pkw trat das Kind dann doch unvermittelt auf die Straße. Trotz Vollbremsung konnte ein leichter Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind nicht mehr vermieden werden. Durch den Anprall stürzte das Kind und erlitt leichte Verletzungen. Zur weiteren Abklärung wurde das Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Schaden. Aus derzeitiger Sicht wird der Autofahrerin seitens der Polizei kein Vorwurf im Sinne einer fahrlässigen Körperverletzung gemacht. (corh)