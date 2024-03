Fischach

Wagen fährt gegen geöffnete Autotür: 4000 Euro Unfallschaden

Als ein Autofahrer am Mittwoch in Fischach aussteigen wollte, achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr. So kam es zu einem Unfall.

Ein Schaden in Höhe von 4000 Euro ist am Mittwochvormittag in Fischach entstanden. Laut Polizei war ein 76-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs. Dabei erkannte er, dass aus einem Wagen, der am rechten Fahrbandrand, ein Mann aussteigen wollte und umkurvte das Auto in einem großen Bogen. In Fischach entsteht bei einem Unfall ein Schaden von rund 4000 Euro Doch aufgrund von Gegenverkehr musste der Mann gegenlenken. Seine rechte Autotüre kam gegen die geöffnete Autotür des 63-Jährigen, der gerade aussteigen wollte. Laut Polizei hatte er dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt 4000 Euro. (corh)

