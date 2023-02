Neue Pläne für das Gewerbegebiet Wollbach

Plus Der Marktgemeinderat Zusmarshausen hat den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet an der A8 bei Zusmarshausen erneut geändert. Das hat seine Gründe.

Das Gewerbegebiet Wollbach liegt verkehrstechnisch günstig direkt an der A8 bei Zusmarshausen. Firmen wie Chefs Culinar, Dormakaba oder Edna haben sich hier angesiedelt. Doch das Gelände hat seine Tücken, wie sich im Laufe der Zeit zeigte. Der torfhaltige Boden wurde als belastet eingestuft und galt als nicht tragfähig. Das hatte bereits umfangreiche Erdarbeiten bei der Erweiterung des 20 Hektar großen Areals zur Folge. Außerdem klagten Gewerbetreibende hier immer wieder über Hochwasser. Einiges musste schon geändert werden an dem gut 25 Jahre alten Bebauungsplan, um die Situation zu verbessern. Jetzt hat der Marktrat weiteren Änderungen zugestimmt. Der Bebauungsplan wird daher erneut für alle einsehbar ausgelegt.