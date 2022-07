Neue Zweite Vorsitzende bei der Bürgerliste Zusmarshausen

Anne Catherine Stegmüller ist jetzt Zweite Vorsitzende der BLZus. Die Bürgerliste nimmt den Rothsee in den Fokus und kritisiert die Umsetzung der Ratsbeschlüsse.

Die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) hat eine neue Zweite Vorsitzende. Anne Catherine Stegmüller wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung in das Amt gewählt. Sie übernimmt den Posten von Michael Tartsch. Neu im Vorstandsteam ist außerdem Bernd Maier.

Er wurde neben Stefan Vogg und Marcus Bermeitinger zum Beisitzer gewählt. Bisher hatte Simone Sigel das Amt inne. Harry Juraschek bleibt weiterhin Vorsitzender der BLZus, Schriftführerin ist Susanne Hippeli und Kassenwartin Andrea Müller. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Als Rechnungsprüfer wurden Armin Sigel und Richard Hegele in ihren Ämtern bestätigt.

Bürgerliste kritisiert den Gemeinderat Zusmarshausen

In seinem Bericht ging Harry Juraschek auf die Entwicklungen im Markt Zusmarshausen ein. Er kritisierte unter anderem, dass den knapp 50 Gemeinderatssitzungen seit Beginn der Sitzungsperiode 2020 wenig Greifbares gegenüberstehe, obwohl der Gemeinderat zahlreiche Beschlüsse gefasst habe. Sie würden gar nicht oder erst nach Jahren umgesetzt, was wegen steigender Preise ein Finanz-Desaster für die Marktgemeinde sei. Als Beispiel nannte Harry Juraschek die Erweiterung der Kläranlage.

Ein weiteres Thema war der Rothsee. Dessen Zustand sei so besorgniserregend, dass umgehend gehandelt werden müsste. Die BLZus will hierzu einen Antrag in der Sitzung des Marktgemeinderats einbringen. Auch über den Stand der Dinge beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg wurde an diesem Abend gesprochen. (AZ)