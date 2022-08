Zusmarshausen

18:00 Uhr

Neuer Anlauf gegen Schlamm im Rothsee kann Badesaison nicht retten

Das neue Sedimentbecken am Rothsee soll im September in Betrieb gehen. Durch das Becken soll der See vom Schlamm befreit werden.

Plus Mit einem Pilotprojekt will Zusmarshausen Schlamm und Algen aus dem Rothsee bringen. Bis erste Ergebnisse zu sehen sein könnten, wird der Sommer aber vorbei sein.

Von Philipp Kinne

Der Rothsee und der Schlamm – ein ewiges Problem. Dazu kommt in dieser Badesaison noch eine weitere Plage. An der Oberfläche des Sees schwimmt ein dichter Algenteppich. Der stört Badegäste, die sich in diesem besonders heißen Sommer kaum ins veralgte Wasser trauen. Die gute Nachricht: Mit einem Sedimentbecken will die Gemeinde den Rothsee sauberer machen. Die schlechte: In dieser Badesaison wird sich der Zustand des Sees dadurch wohl nicht mehr verbessern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

