vor 60 Min.

Neuer Beschluss: So weit sind die Pläne für einen Hort in Zusmarshausen

Grundschulkinder sollen in Zusmarshausen einen Ort zur Betreuung am Nachmittag bekommen. In den kommenden Jahren soll in Zusmarshausen ein neuer Hort entstehen.

Plus Ab 2026 soll jedes Kind, das eingeschult wird, ein Recht auf Ganztagsbetreuung haben. In Zusmarshausen soll ein neuer Hort rechtzeitig fertig werden.

Von Philipp Kinne

Zusmarshausen soll einen neuen Hort bekommen. Das ist eigentlich schon lange beschlossene Sache. Doch in den vergangenen Jahren ist wenig passiert. Seit den ersten Beschlüssen zur Hortbetreuung ist schon eine ganze Generation an Grundschulkindern groß geworden. Nach dem jüngsten Beschluss des Marktrats nimmt das Projekt jetzt wieder an Fahrt auf. Das hat auch mit einem Beschluss des Bundestags zu tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

