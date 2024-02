Neuer Eigentümer: Das soll aus der ehemaligen Zusamklinik werden

Plus Das Königsbrunner Bauunternehmen Dumberger hat das Areal der ehemaligen Lungenklinik in Zusmarshausen gekauft. Wie es nun weitergeht.

Es tut sich etwas auf dem Areal der ehemaligen Zusamklinik. Wie jetzt offiziell bestätigt wurde, hat das Königsbrunner Bauunternehmen Dumberger das Gelände gekauft. Geht es nach der Baufirma, könnten hier nach und nach bis zu 500 Wohneinheiten entstehen. Die Marktgemeinde hat hier allerdings noch ein Wörtchen mitzureden.

Das Gebiet der ehemaligen Lungenklinik umfasst knapp zwölf Fußballfelder. Es liegt im Nordwesten Zusmarshausens zwischen der Staatsstraße 2510 im Süden und der A8 im Norden. Gerhard Failer vom Bauunternehmen Dumberger schwärmt von der "wunderschönen Lage", dem "tollen Südhang", und den Supermärkten und Sportstätten ganz in der Nähe. Das Bauunternehmen sei spezialisiert auf Grundstücksentwicklungen dieser Größenordnung. "Wir stellen uns hier eine gemischte Wohnbebauung vor und eine zentrale Energieversorgung", berichtet Gerhard Failer. Michael Dumberger, Inhaber der Baufirma, erklärt: "Wir sehen hier die Chance, den Norden von Zusmarshausen zu einem lebendigen Ort zu machen, in dem verschiedenste Wohnmöglichkeiten, Nahversorgung und Arbeitsplätze miteinander verschmelzen."