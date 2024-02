Neuer Termin: Verkehrsminister kommt wegen Bahnausbau nach Zusmarshausen

Verkehrsminister Bernreiter kommt nach Zusmarshausen, um über den Bahnausbau zu sprechen. Für den bereits angekündigten Besucht gibt es einen neuen Termin.

Verkehrsminister Christian Bernreiter macht Halt in Zusmarshausen, um über den geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg zu sprechen. Ursprünglich war der Termin den 7. März angekündigt. Nun kommt Bernreiter bereits einen Tag früher, am 6. März nach Zusmarshausen. Grund dafür seien andere Verpflichtungen, heißt es in einer Mitteilung der Marktgemeinde Zusmarshausen.

Beim Besuch des Ministers soll es die möglichen Trassen auf Strecke zwischen Ulm und Augsburg gehen. Welche Trasse ausgewählt wird, soll sich in den kommenden Monaten entscheiden. Derzeit prüft die Regierung von Schwaben alle vier diskutierten Trassen in einem Raumordnungsverfahren auf ihre Raumverträglichkeit. Zudem werden die Trassen durch die DB mit einem Kriterienkatalog bewertet, der gemeinsam mit den Vertretern der Region entwickelt wurde. Neben der Auswahl der passenden Trasse ist auch ein ausreichendes Fahrgastpotenzial wichtig.

Pläne für Bahnhof in Zusmarshausen

Damit die Einrichtung eines Regionalzughalts in Zusmarshausen weiterverfolgt werden kann, muss ein Potenzial von mindestens 1.000 Ein- und Aussteigern pro Werktag ermittelt werden, heißt es in der Mitteillung der Gemeinde. Damit wäre der vom Bund vorgegebene Mindestwert für eine Finanzierung aufwändiger Stationsneubauten erreicht. Sofern das erforderliche Potenzial nachgewiesen werden kann und die „Trasse orange“ ausgewählt wird, soll im nächsten Schritt ein Regionalexpressverkehr über die Neubaustrecke untersucht werden. Dieser brächte Reisezeitverkürzungen und zusätzliche Fahrtangebote, wäre aber auch mit Kosten verbunden. „Aber nur mit der Region ist ein Ausbau ohne Verzögerungen denkbar“, sagt Bürgermeister Bernhard Uhl. (AZ)

Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) Foto: Marcus Merk (Archiv)

