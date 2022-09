Zusmarshausen

vor 17 Min.

Neues Haarstudio Crehaartiv öffnet in Zusmarshausen

Plus Jetzt dreht sich wieder alles um schöne Haare in der Schloßstraße 18 in Zusmarshausen. Zum Start findet am Samstag ein Tag der offenen Tür statt.

Von Katja Röderer

Waschen, schneiden, föhnen - ab Dienstag wird im Friseursalon in der Schloßstraße 18 in Zusmarshausen wieder gearbeitet. Martina Grabmann eröffnet hier eine Zweigstelle des Fischacher Friseursalons Creehaartiv. Damit zieht neues Leben in die Räume des ehemaligen Salons Haarscharf. Los geht es am Samstag mit einem Tag der offenen Tür.

