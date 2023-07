Zum Schlossfest in Zusmarshausen gibt es Neuigkeiten

Das Schlossfest in Zusmarshausen rückt näher. Vom 11. bis 13. August wird hier wieder gefeiert. Das will auch die Patenkompanie nicht verpassen.

Die Planungen für das Schlossfest in Zusmarshausen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Überall wird gebastelt, geprobt und natürlich noch vieles organisiert. Vom 11. bis zum 13. August soll das Schlossfest schließlich wieder ein voller Erfolg werden.

Viele ehrenamtliche Helfer haben bereits Bands und Kunsthandwerker aufs Schloss gelockt und die Vereine bereiten ihr Angebot kulinarischer Spezialitäten vor. Am Sonntag ist außerdem ein Kinderprogramm geplant. Dann öffnen auch das Schloss, das Atelier Purpur und der Geflügelzuchtverein ihre Türen.

Patenkompanie ist mit einem Stand auf dem Schlossfest in Zusmarshausen

Bürgermeister Bernhard Uhl und Schlossherr Hubert Droste freuen sich, dass auch die Patenkompanie aus Dornstadt mit einem Infostand am Schlossfest vertreten sein wird. Die Patenschaft zwischen der Marktgemeinde und der 8. Kompanie des Sanitätsregimentes 3 aus Dornstadt wurde 2018 bei einem Festakt feierlich besiegelt. Seitdem wird die Freundschaft mit gegenseitigen Besuchen und Veranstaltungen gepflegt. Kürzlich fand beispielsweise ein Fußballturnier in Dornstadt statt, bei dem die Mannschaft der Marktgemeinde den dritten Platz von 13 Mannschaften belegte.

Kompanieeinsatzoffizier Hauptmann Christian Springer erklärte: "Wir, die 8. Kompanie, möchten die Patenschaft mit Leben füllen und deshalb beim Schlossfest unsere Aufgaben den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Ergänzend bietet unser Karriereberater aus Augsburg Information zum Beruf des Soldaten sowie zu den Karrieremöglichkeiten an. "

Mit dabei sind aber auch regionale Anbieter wie zum Beispiel die Familie Kraus mit ihrem "Zusser Weidehuhn", die im Herbst einen Hofladen in Zusmarshausen eröffnen will. Am Stand der jungen Unternehmerfamilie gibt es neben Nudeln, Honig, Kartoffeln, Gemüse- und Fleischbrühe im Glas auch Crêpes.

Informationen zum Schlossfest finden Sie jetzt schon auf Instagram und Facebook. (AZ)