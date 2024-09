Noch Plätze frei beim Ausflug der Chorgemeinschaft

Die Chorgemeinschaft Zusmarshausen unternimmt am Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, einen Ausflug nach Bad Windsheim. Der Bus fährt um 7 Uhr am Rathaus in Zusmarshausen ab. Um 10 Uhr findet eine ca. 75-minütige Stadtführung in zwei Gruppen statt, die am Restaurant Zum Storchen endet. Nach dem Essen hat man die Möglichkeit, für ca. drei Stunden entweder Bayerns größten Kurpark zu erkunden, oder in das große Freilichtmuseum zu gehen. Um ca. 19.30 Uhr werden die Ausflügler zurückerwartet. Es gibt noch freie Plätze für Interessierte. Genauere Infos und Anmeldung bei Elisabeth Thumann unter Telefon 08291/790059. Die Kosten betragen 30 Euro für Busfahrt und Stadtführung. (AZ)

Katja Röderer