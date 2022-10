Rollerfahrer und Autofahrer werden betrunken von der Polizei kontrolliert

In Zusmarshausen gerät ein 46-Jähriger mit seinem Roller in eine Verkehrskontrolle, in Oberschönenfeld flüchtet ein betrunkener Autofahrer vom Unfallort.

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Donnerstag erwischt. In Zusmarshausen war ein 46-Jähriger mit seinem Roller in eine Verkehrskontrolle geraten, und in Oberschönenfeld kam es sogar zu einem Unfall.

Der Rollerfahrer wurde gegen 12.10 Uhr in der Augsburger Straße in Zusmarshausen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. In seinem Helmfach hatte er zudem eine angetrunkene Flasche Bier dabei. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,74 Promille. In Oberschönenfeld stieß ein 53-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Klosters beim Rückwärtsausparken mit seinem Opel gegen einen Mercedes.

Zeugen beobachteten den 53-Jährigen, der sich den Schaden wohl auch ansah, sich dann aber laut Polizei vom Unfallort entfernte, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Ein 43-Jähriger verfolgte daraufhin den Verursacher, der dann in Diedorf von der Polizei kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. (thia)