Ohne Fürerschein vom Parkplatz der Polizei gefahren

Ziemlich dreist verhielt sich ein 48-Jähriger, der am Donnerstag seinen Führerschein bei der Polizei in Zusmarshausen abholen wollte. Wie die Beamten berichtet, behauptete der Mann, er wolle seinen Führerschein nach einem einmonatigen Fahrverbot abholen. Das Problem: Das Landratsamt hatte dem Mann zwischenzeitlich seine Fahrerlaubnis entzogen. Die Polizei hält es für unwahrscheinlich, dass der Mann das nicht wusste. Dennoch gaben die Beamten ihm eine Kopie des Einzugsbeschlusses mit. Daraufhin verließ der 48-Jährige die Dienststelle. Was dann geschah, hielt eine Kamera der Polizei fest.

Der Mann stieg auf dem Parkplatz der Zusmarshauser Polizei in sein Auto - und konnte beim Wegfahren beobachtet werden. Deshalb wird erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein, berichtet die Polizei. (kinp)