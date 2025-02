Ohne gültige Papiere auf der A8 unterwegs

Ohne gültigen Führerschein saß ein Mann am Steuer eines Kleintransporters auf der A8, berichtet die Polizei. Gegen 16 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg den Mann am Mittwoch auf der A8 auf Höhe Zusmarshausen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerbescheinigung war. Mit der Fahrerbescheinigung müssen Fahrer aus Drittstaaten, die in der EU zugelassene Fahrzeuge wie Lastwagen führen, ihr legales Arbeitsverhältnis nachweisen.Zudem hatte der Mann die Abgasreinigungsanlage verbotswidrig abgeschaltet. Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von rund 4.400 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streife Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis