Paar legt in einer Apotheke in Zusmarshausen gefälschte Impfausweise vor

Erneut haben Betrüger versucht, sich ein ein Impfzertifikat zu erschleichen. Auch in diesem Fall hat eine Mitarbeiterin einer Apotheke die Täuschung bemerkt.

Erneut haben Betrüger versucht, sich in Zusmarshausen mit gefälschten Impfausweisen ein gültiges Zertifikat zu erschleichen. Die Mitarbeiterin der Apotheke erkannte dies und verständigte die Polizei.

Nach Auskunft der Polizei legten am Samstagvormittag eine 33-Jährige und ihr 36-jähriger Begleiter gemeinsam je einen gefälschten Impfausweis in einer Apotheke vor. Wie bereits bei einem ähnlichem Betrugsversuch Anfang Dezember erkannte auch dieses Mal eine aufmerksame Mitarbeiterin die Täuschung und rief die Polizei. Diese konnte das Paar dingfest machen. Gegen die beiden Betrüger wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Auch in Untermeitingen hatte es vor wenigen Tagen einen ähnlichen Versuch gegeben.

Gefälschte Impfausweise tauchten schon mehrfach im Kreis Augsburg auf

Auch die 21-Jährige flog bei ihrem Betrug auf. "Solche Fällen tauchen jetzt leider vermehrt auf", sagt Robert Künzel, Hauptkommissar bei der Schwabmünchner Polizei. Dabei sei der Umgang mit gefälschten Impfausweisen kein Kavaliersdelikt. Bestätigt sich der Verdacht, wird ein Strafverfahren eingeleitet. "Ich gehe davon aus, dass die Gerichte beim Strafmaß nicht zimperlich sein werden", sagt Künzel. Auch in der Bevölkerung sei die Empörung groß. Denn ein gefälschter Impfausweis steht allen Vorsichtsmaßnahmen entgegen. Das ärgert auch die Apothekerin, die einer Fälschung auf die Schliche kam. "Ein Ungeimpfter kann Superspreader sein und gefährdet mit einem falschen Dokument sich und andere", sagt sie. Es gebe unterschiedliche Maschen, doch die Apotheken würden dahinterkommen.

Ein wichtiges Indiz sei die Chargennummer des Impfstoffs, erklärt Hauptkommissar Künzel. Diese zu fälschen sei eine gängige Masche. Doch es gebe Tools, mit denen sich relativ sicher prüfen lässt, ob es sich um eine Fälschung handelt oder nicht. Bei den neueren Impfstoffchargen würden die Nummern zusätzlich gesichert, weiß die Apothekerin. (thia, lac)

