Parkendes Auto auf dem Supermarktparkplatz angefahren

Gesucht wird ein blaues Auto.

Eine 42-jährige Frau parkte am Samstag zwischen 18 und 18.40 Uhr ihren Opel Meriva, Farbe Silber, auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe des Rothsees. Als sie nach ihrem Einkauf zurückkam, stellte sie laut Polizei einen Schaden an ihrem Pkw im hinteren, linken Bereich fest. Dort war der Radlauf, die Stoßstange und das Seitenteil beschädigt. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da ein blauer Farbabrieb festgestellt wurde, ist davon auszugehen, dass es sich um einen blauen Pkw handelte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 08291 / 18 900 bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (dav)