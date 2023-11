Pedelec-Fahrer fährt Schlangenlinien, bis er in Zusmarshausen gestoppt wird

Ein offenbar betrunkener Pedelec-Fahrer wurde am Samstag kurz vor Mitternacht von der Polizei kontrolliert. Die fand, dass er einen auffälligen Fahrstil an den Tag legte.

Auch mit dem Pedelec sollte man nicht betrunken auf der Straße fahren. Diese Erfahrung musste ein 29-jähriger Mann am Samstagabend in Zusmarshausen machen. Er wurde gegen 23.45 Uhr in Zusmarshausen von der Polizei kontrolliert, nachdem er beim Abbiegen die komplette Fahrbahnbreite benötigte und sich in Schlangenlinien, wofür er ebenfalls die ganze Fahrbahnbreite benötigte, fortbewegte. Dabei soll er laut Polizei noch versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der Mann bekommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)