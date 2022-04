Pfarrer verlässt die evangelische Gemeinde Zusmarshausen 

Nach langer Krankheit wechselt Pfarrer Hagen Faust in eine andere Tätigkeit. Wer sein Nachfolger in Zusmarshausen wird, ist noch nicht geklärt.

Pfarrer Hagen Faust verlässt seine Gemeinde in Zusmarshausen. Nachdem sich der 58-Jährige von einer langen Krankheit erholt hat, befindet er sich derzeit in der Wiedereingliederungsphase. Im Anschluss überträgt ihm die bayerische Landeskirche eine neue Tätigkeit. Im Mai endet sein Dienstauftrag.

Seit Oktober 2018 war Faust Pfarrer in Zusmarshausen

Zur Evangelischen Kirchengemeinde Zusmarshausen zählen auch die Orte Adelsried, Dinkelscherben und Welden. Faust übernehme künftig allgemeinkirchliche Aufgaben im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Augsburg, teilt eine Sprecherin mit.

Seit Oktober 2018 war Pfarrer Faust in Zusmarshausen tätig. "Seit über 25 Jahren arbeite ich gern in Landgemeinden mit ihren vielfältigen Herausforderungen", sagt der Pfarrer. In Zusmarshausen standen 2019 die Kirchenvorstandswahlen an. Mit dem neu gewählten Team wollte er durchstarten. Faust: "Doch bevor sich ein Rhythmus eingespielt hatte, brachte Corona sehr vieles zum Stillstand." Die Arbeit des Pfarrers weiß Dekan Frank Kreiselmeier dennoch sehr zu würdigen: "Pfarrer Hagen Faust ist ein geschätzter Prediger, der auch als Seelsorger gut auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen kann."

Pfarrer Ulrich Funk unterstützt die Zusmarshauser Kirchengemeinde

Seit Januar 2021 war Faust im Krankenstand. Die Kirchengemeinde erhält seitdem Unterstützung durch Pfarrer Ulrich Funk, der die Aufgaben des geschäftsführenden Pfarrers und den Vorsitz im Kirchenvorstand übernommen hat. Gemeindediakon Matthias Schrank weitete seine Arbeit aus: In Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden des Kirchenvorstands organisierte er das Gemeindeleben. Er begleitete alle Gemeindegruppen und hielt Taufen, Beerdigungen und Gottesdienste.

Nachfolge in Zusmarshausen ist unklar

"Die Leitung der Gemeinde mit ihren vier Zentren ist eine große Aufgabe, die nicht leicht zu bewältigen ist. Wir sehen, dass hier Handlungsbedarf besteht", so Dekan Frank Kreiselmeier. "Einerseits freue ich mich, dass die Kirchengemeinde durch Zuzüge seit Jahren wächst. Andererseits muss die Fülle der Aufgaben auch zu schaffen sein. Deshalb arbeiten wir im Rahmen des landeskirchlichen Prozesses, Profil und Konzentration, an stärkeren Kooperationen mit den Nachbargemeinden."

Die Pfarrstelle wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. "In der Vakanz wird sie weiterhin gut begleitet durch Diakon Matthias Schrank und Pfarrer Ulrich Funk", so Dekan Kreiselmeier. (AZ)