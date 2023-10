Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Zusmarshausen

Ein in Zusmarshausen geparktes Auto ist von einem Unbekannten angefahren worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

5000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz nach einer Unfallflucht in Zusmarshausen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Donnerstagvormittag ein grauer Skoda Roomster beschädigt. Der Wagen war in den Augsburger Straße geparkt. Das Fahrzeug wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Der Verursacher meldete sich weder bei der Polizei noch beim Geschädigten. Deshalb wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (kinp)