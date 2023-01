Polizei meldet zwei Unfallfluchten in Grünbaidt und Deubach

In Grünenbaindt wird am Mittwoch ein geparkter Hyudai angefahren, und in Deubach kollidiert vermutlich ein Lkw-Fahrer mit einer Zaunsäule. Beide Verursacher sind flüchtig.

Zwei Unfallfluchten beschäftigen aktuell die Polizei in Zusmarshausen. Im Dinkelscherber Ortsteil Grünenbaindt hat ein Unbekannter einen geparkten Hyundai angefahren, und in Deubach ist ein Lkw mit einer Zaunsäule kollidiert.

Der schwarze Hyundai stand am Mittwoch zwischen 16.45 und 18.15 Uhr ordnungsgemäß in der St.-Leonhard-Straße in Grünenbaindt am rechten Fahrbahnrand. Irgendwann in diesem Zeitraum streifte ein Unfallflüchtiger beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite und verursachte laut Polizei einen Schaden von 1000 Euro. In Deubach wiederum war zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, vermutlich ein Lkw-Fahrer beim Rangieren in der Straße Am Mühlanger rückwärts gegen eine Zaunsäule gefahren. Er hinterließ ebenfalls einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)