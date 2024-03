Polizei nimmt Frau in Zusmarshausen in Gewahrsam

Weil eine polizeibekannte Frau in Zusmarshausen alleine nicht mehr nach Hause kommt, wird sie von der Polizei gefahren. Die Kosten dafür werden ihr in Rechnung gestellt.

Der Polizei fiel am Montagabend gegen 19.30 Uhr eine Frau vor einem Asia-Restaurant in der Wertinger Straße in Zusmarshausen ins Auge. Wie die Beamten berichten, hatte die polizeibekannte 39-Jährige mehrfach versucht, Fahrzeuge anzuhalten, um sich nach Hause bringen zu lassen. Da die Frau kein Geld bei sich hatte der kilometerlange Heimweg bei Kälte ein Gesundheitsrisiko darstellte, wurde die Frau in Gewahrsam genommen und von der Polizei nach Hause gefahren. Die Kosten dafür werden ihr in Rechnung gestellt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)