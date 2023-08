Polizei schnappt flüchtige Ladendiebe in Zusmarshausen

Der Filialleiter erwischt eine Frau und einem Mann beim Stehlen in einem Supermarkt in Zusmarshausen. Die beiden flüchten zunächst, können dann aber geschnappt werden.

Kurz nach ihrer Tat konnte die Polizei in Zusmarshausen zwei Ladendiebe schnappen. Wie die Beamten berichten sollen eine Frau und ein Mann sich am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in einen Supermarkt in Zusmarshausen begeben haben. Dort starteten sie offenbar eine Diebstour. Zumindest soll der Filialleiter die beiden beim Stehlen beobachtet haben, berichtet die Polizei. Während die 37-Jährige Frau durch den Filialleiter festgehalten werden konnte, war ihrem Partner die Flucht zunächst geglückt. In ihrer Vernehmung machte die Frau zum Mittäter keine Angaben und gab lediglich an, mit einem Auto von Peugeot gekommen zu sein.

Wenig später konnte auch der Mittäter, der 37-jährige Ehemann der Frau, festgenommen werden, berichtet die Polizei. Allerdings war er nicht mit einem Peugeot unterwegs, nach dem zunächst gefahndet wurde, sondern mit einem großen Lastwagen. Beide erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Der Wert der entwendeten Waren liegt bei rund 50 Euro, heißt es im Polizeibericht. (kinp)