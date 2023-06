Polizei zieht betrunkenen Autofahrer bei Wollbach aus dem Verkehr

Ein 34-Jähriger gerät auf Höhe Wollbach in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Aus dem Fahrzeug kommt den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montagabend in Zusmarshausen aus dem Verkehr ziehen können. Der 34-Jährige war gegen 22.15 Uhr auf der Staatsstraße auf Höhe Wollbach in eine Verkehrskontrolle geraten. Da den Polizisten aus dem Fahrzeug deutlicher Alkoholgeruch entgegenkam, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von knapp einem Promille. Den Mann erwarten nun laut Polizei ein einmonatiges Fahrverbot und 500 Geldbuße. Die Fahrzeugschlüssel wurden zunächst sichergestellt. (thia)