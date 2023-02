Polizei zieht Betrunkenen in Zusmarshausen aus dem Verkehr

Ein 34-Jähriger hat zu viel Alkohol getrunken, um autofahren zu dürfen. Bei einer Kontrolle in Zusmarshausen wird er aus dem Verkehr gezogen.

Zu viel Alkohol getrunken hat ein 34-Jähriger, der mit seinem Auto am Mittwochabend in Zusmarshausen unterwegs war. Die Polizei kontrollierte den Autofahrer gegen 18 Uhr in der Wertinger Straße. Weil es im Auto laut Polizei nach Alkohol roch, wurde ein Test durchgeführt. Das Ergebnis: rund 0,62 Promille. Deshalb muss der Mann nun seinen Führerschein abgeben und mit mindestens 500 Euro Bußgeld rechnen, berichtet die Polizei. (kinp)